Беларусь планирует взять еще один госкредит у России

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Российские и китайские кредиты занимают основную часть среди внешних долгов, которые Беларусь планирует обслуживать в будущем году, следует из опубликованного проекта республиканского бюджета на 2026 год.

Источник: Sputnik.by

В том числе в проекте перечислены 14 межправсоглашений с Россией по линии Минфина, которые были подписаны с 2014 по 2025 годы. Там указано, что планируется заключить еще одно такое соглашение.

Кроме того, действует документ о кредитной линии, которую выделил Российский экспортно-импортный банк. Пока что в силе и межправсоглашение с РФ по линии Минэнерго, которое подписывали незадолго до начала строительства БелАЭС.

Предстоят выплаты и по ряду кредитов от китайской стороны. Например, по соглашению по льготному кредиту с Экспортно-импортным банком Китая на развитие первой очереди Центральной части индустриального парка «Великий камень».

Минфин планирует подписать с этим банком документ о еще одном льготном кредите на проект по глубокой переработке зерна полного цикла.

Как заявил ранее зампредседателя правления Нацбанка Андрей Картун, в будущем году Беларусь ожидают пиковые выплаты.

«Принято решение было меньше, скажем так, рефинансировать внешние долги, больше отдавать для того, чтобы экономика дышала более свободно», — пояснял он.