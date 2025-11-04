Беларусь планирует взять еще один госкредит у России

В том числе в проекте перечислены 14 межправсоглашений с Россией по линии Минфина, которые были подписаны с 2014 по 2025 годы. Там указано, что планируется заключить еще одно такое соглашение.
Кроме того, действует документ о кредитной линии, которую выделил Российский экспортно-импортный банк. Пока что в силе и межправсоглашение с РФ по линии Минэнерго, которое подписывали незадолго до начала строительства БелАЭС.
Предстоят выплаты и по ряду кредитов от китайской стороны. Например, по соглашению по льготному кредиту с Экспортно-импортным банком Китая на развитие первой очереди Центральной части индустриального парка «Великий камень».
Минфин планирует подписать с этим банком документ о еще одном льготном кредите на проект по глубокой переработке зерна полного цикла.
Как заявил ранее зампредседателя правления Нацбанка Андрей Картун, в будущем году Беларусь ожидают пиковые выплаты.
«Принято решение было меньше, скажем так, рефинансировать внешние долги, больше отдавать для того, чтобы экономика дышала более свободно», — пояснял он.