Новые грузовики БАЗ начнут производить в Петербурге в конце 2025 года

Сборочная линия импортозамещающих гражданских грузовиков БАЗ в Петербурге уже находится в высокой степени готовности. Производить машины начнут в конце этого года. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы Александр Ситов.
«Действительно, завод анонсировал сроки — конец этого года. Дополнительная сборочная линия БАЗ в Петербурге находится в высокой степени готовности. Надеемся, что здесь сдвижек не произойдёт», — цитирует ТАСС его слова.
Как сообщает «Петербургский дневник», сборочную линию этих автомобилей запустят в промзоне «Шушары». На первом этапе предприятие собирается выпустить не менее 200 грузовиков. Проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта между правительством Петербурга, Минпромторгом и компанией «Романов» (входит в состав интегрированной структуры АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей” — Ред.).
Компания уже представила новые полноприводные тяжёлые грузовые габаритные шасси и автомобили БАЗ на независимой подвеске.
Напомним, БАЗ — грузовик оригинальной российской разработки. Он призван заменить модели тяжёлых внедорожных грузовиков европейских брендов (Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco, Renault Trucks) на российском рынке.
Ранее стало известно, что до конца этого года заработает бывший завод General Motors в Шушарах. С проектом есть трудности, однако сдвигать сроки открытия не планируют.