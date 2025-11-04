Новые грузовики БАЗ начнут производить в Петербурге в конце 2025 года

Сборочная линия импортозамещающих гражданских грузовиков БАЗ в Петербурге уже находится в высокой степени готовности. Производить машины начнут в конце этого года. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы Александр Ситов.