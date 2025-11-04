В Самаре появятся платные парковки на Волжском проспекте и ул. М. Горького

С 2026 года в историческом центре Самары парковка станет платной. О запуске такого пилотного проекта со следующего года сообщил глава города Иван Носков. Пока парковка будет платной только на двух участках.
«На первом этапе обустроим около 500 парковочных мест на Волжском проспекте и на улице Максима Горького», — написал Иван Носков в своем телеграм-канале.
Ночью, в выходные и праздничные дни парковка на этих улицах будет бесплатной. Для оплаты парковки планируют сделать абонемент для водителей, а после того, как парковок станет больше — и карту.
Власти объясняют такое решение необходимостью создания комфортной среды в историческом центре Самары. Сколько придется заплатить за парковку, пока не сообщают. Но ранее была утверждена методика расчета стоимости платной парковки.