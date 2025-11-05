Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область ввела режим экономии бюджета

Власти Ростовской области приняли решение сократить неприоритетные расходы и перенести часть проектов с 2025 на 2026 год.

Об этом сообщает «161.ru» со ссылкой на региональный Минфин. Объясняются такие меры отказом от привлечения банковских займов на общую сумму 25 млрд рублей. При этом все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме: сохранены выплаты заработных плат бюджетникам, меры социальной поддержки, а также выплаты участникам СВО и их семьям.

Ранее министерство планировало привлечь 12 кредитов на общую сумму 24,4 млрд рублей, однако отказалось от этих планов из-за невыгодных условий банков. Региональный бюджет теперь будет действовать строго в рамках собственных финансовых возможностей без использования заемных средств.