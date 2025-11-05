Ростовская область ввела режим экономии бюджета

Об этом сообщает «161.ru» со ссылкой на региональный Минфин. Объясняются такие меры отказом от привлечения банковских займов на общую сумму 25 млрд рублей. При этом все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме: сохранены выплаты заработных плат бюджетникам, меры социальной поддержки, а также выплаты участникам СВО и их семьям.
Ранее министерство планировало привлечь 12 кредитов на общую сумму 24,4 млрд рублей, однако отказалось от этих планов из-за невыгодных условий банков. Региональный бюджет теперь будет действовать строго в рамках собственных финансовых возможностей без использования заемных средств.