Ростовская область ввела режим экономии бюджета

Об этом сообщает «161.ru» со ссылкой на региональный Минфин. Объясняются такие меры отказом от привлечения банковских займов на общую сумму 25 млрд рублей. При этом все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме: сохранены выплаты заработных плат бюджетникам, меры социальной поддержки, а также выплаты участникам СВО и их семьям.