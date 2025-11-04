Ричмонд
Первый белорусский высокоскоростной лифт устанавливают в Минске

В Минске готовятся запустить первый белорусский высокоскоростной лифт.

Источник: Комсомольская правда

Первый белорусский высокоскоростной лифт в ближайшее время запустят в Минске. Подробнее гендиректор Могилевского завода лифтового машиностроения Руслан Страхар рассказал на СТВ.

Глава завода сказал, что первую модель белорусских высокоскоростных лифтов уже монтируют в одном из зданий столицы. Лифт со скоростью движения 2,5 метра в секунду прошел успешную сертификацию.

Он добавил, что в планах «Могилевлифтмаша» не ограничиваться текущей разработкой, а организовать производство лифтов с еще более высокой скоростью.

Ранее мы писали, что производство лифтов со скоростью до 4 метров в секунду появится в Могилеве.

Еще мы писали, что Беларусь открыла на границе с Литвой погранзаставу.

Кстати, еще необычно оформленная школа строится под Минском: «В стиле работ Малевича».