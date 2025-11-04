Первый белорусский высокоскоростной лифт устанавливают в Минске

Первый белорусский высокоскоростной лифт в ближайшее время запустят в Минске. Подробнее гендиректор Могилевского завода лифтового машиностроения Руслан Страхар рассказал на СТВ.
Глава завода сказал, что первую модель белорусских высокоскоростных лифтов уже монтируют в одном из зданий столицы. Лифт со скоростью движения 2,5 метра в секунду прошел успешную сертификацию.
Он добавил, что в планах «Могилевлифтмаша» не ограничиваться текущей разработкой, а организовать производство лифтов с еще более высокой скоростью.
Ранее мы писали, что производство лифтов со скоростью до 4 метров в секунду появится в Могилеве.
