Налог на автомобили и мотоциклы физлиц может вырасти в Беларуси

В Беларуси планируют увеличить транспортный налог на легковые автомобили физических лиц. Соответствующий законопроект опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Согласно проекту изменений в Налоговом кодексе ставки транспортного налога для физлиц на легковые авто могут быть скорректированы в зависимости от разрешенной максимальной массы ТС.
Например, для авто массой до 1,5 тонны (и на легковые авто без информации об их разрешенной максимальной массе) предлагается налог 70 белорусских рублей (сейчас 65 рублей). Еще планируются следующие налоговые ставки для авто массой: более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны 99 рублей, свыше 1,75 тонны, но не свыше 2 тонн — 124 рубля, свыше 2 тонн, но не более 2,25 тонны — 148 рублей, свыше 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны — 177 рублей, свыше 2,5 тонны, но не более 3 тонн — 196 рублей, свыше 3 тонн — 270 рублей.
Может вырасти также и ставка налога на прицепы, которая будет составлять от 49 до 270 рублей. И могут поднять транспортные налоги на грузовики. Предлагается установить ставки: 196 рублей для грузовиков не тяжелее 2,5 тонны, 418 рублей на грузовые авто весом от 2,5 до 3,5 тонны, 541 рубля для грузовых ТС в весе от 3,5 до 12 тонн и 614 рублей для большегрузов тяжелее 12 тонн.
И скорректировать могут ставки налога для физлиц, владеющих автобусами, которые планируют установить в суммах от 295 до 541 белорусского рубля в зависимости от количества пассажирских мест.
При этом предполагаемый налог на мотоциклы составит 49 белорусских рублей, а на седельный тягач — 491 рубль.
Документ готовится к рассмотрению в Палате представителей.
Еще ранее мы писали, что в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог и вот для кого. И не так давно МНС заявило о налоге для тысячи супербогатых белорусов.
Еще мы писали, что Беларусь открыла на границе с Литвой погранзаставу.