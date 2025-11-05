Военный ледокол «Дзержинский» могут перегнать на достройку в Петербург

Новый пограничный ледокол «Дзержинский» могут достроить в Петербурге. Военное судно, которое стоится на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) с большой степенью вероятности переместят на Адмиралтейские верфи.
Как со ссылкой на сразу несколько источников сообщает РБК, такую возможность сейчас рассматривает Объединённая судостроительная корпорация (ОСК). Сейчас корпус ледокола формируется на плавучей барже «Атлант» в Выборге.
«Дзержинский» предназначен для использования погранслужбой ФСБ. На этой неделе вопрос уже обсуждали врио гендиректора Адмиралтейских верфей Андрей Быстров и гендиректор ВСЗ Сергей Черногубовский. Комментировать ситуацию в самой корпорации не стали.
Однако известно, что Адмиралтейские верфи имеют богатый опыт в гособоронзаказе, тогда как ВСЗ долгие годы специализировался на гражданских судах. Перевезти корпус нового корабля в Петербург не так сложно, сложности, в основном, организационного характера — переоформление поставок материалов и решение вопросов с уже полученными авансами.
Напомним, «Дзержинский» — четвертый корабль проекта 23550. Головной ледокол «Иван Папанин» уже в строю, а два других достраиваются.
К слову, в начале года в Петербурге спустили на воду корабль «Николай Зубов», который называют универсальным. Аналогов этого корабля, построенного на «Адмиралтейских верфях», в мире нет. Он может сочетать сразу несколько функций — буксира, ледокола, патрульного судна и плавучего госпиталя, оказывать помощь в экстренных ситуациях, подтверждают эксперты. Но главная задача — нести службу в Арктике.