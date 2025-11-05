Военный ледокол «Дзержинский» могут перегнать на достройку в Петербург

К слову, в начале года в Петербурге спустили на воду корабль «Николай Зубов», который называют универсальным. Аналогов этого корабля, построенного на «Адмиралтейских верфях», в мире нет. Он может сочетать сразу несколько функций — буксира, ледокола, патрульного судна и плавучего госпиталя, оказывать помощь в экстренных ситуациях, подтверждают эксперты. Но главная задача — нести службу в Арктике.