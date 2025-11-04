Ставка единого налога для ИП может вырасти в Беларуси в 2026 году

В Беларуси для индивидуальных предпринимателей хотят увеличить ставки единого налога. Изменения, которые могут быть приняты в 2026 году, опубликованы в законопроекте на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно проекту изменений законов, в Минске ставку единого налога для ИП, сдающих в краткосрочную аренду дома или квартиры, хотят поднять до 750 белорусских рублей (сейчас 703 рубля).
Еще могут вырасти ставки для ипэшников, торгующих в розницу. В Минске налог для торговцев овощами и фруктами может быть увеличен до 856 рублей, иных продтоваров — до 1325 рублей.
В приложении указаны планирующиеся размеры ставок на 2026-й для 40 видов предпринимательства для ИП и физлиц, которые платят налог на профдоход. По-прежнему отдельные ставки предполагаются для Минска, областных и иных крупных городов, других населенных пунктов.
Отдельной строкой прописываются налоговые ставки для иностранцев, временно проживающих или пребывающих в Беларуси, которые заняты разовой продажей живописи, графики, скульптуры, ремесленных изделий, продукции растениеводства и пчеловодства. Для этой категории ставку единого налога в Минске хотят поднять до 441 рубля.
Эти и другие нормы законопроекта еще предстоит рассмотреть белорусским парламентариям в одном пакете с проектом республиканского бюджета на 2026-й.
Также налог на автомобили и мотоциклы физлиц может вырасти в Беларуси.