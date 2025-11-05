Ричмонд
Власти Петербурга поддержат авиаперевозчиков субсидиями на 80 млн рублей

Авиакомпании смогут компенсировать недополученные доходы от региональных рейсов в экономклассе, связанных с Северной столицей.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий авиаперевозчикам на региональные пассажирские перевозки в 2025—2027 годах. Согласно документу, организации воздушного транспорта смогут получить компенсацию недополученных доходов за рейсы в салонах экономического класса с пунктом отправления или назначения Санкт-Петербург.

В 2025 году на эти цели в городском бюджете предусмотрено 80 миллионов рублей. Субсидии будут предоставляться по результатам отбора, проводимого городскими властями. Как отмечается в документе, целью поддержки является сохранение и развитие региональных авиаперевозок, связанных с Северной столицей.

Предоставление субсидий позволит поддержать организации воздушного транспорта, осуществляющие авиаперевозки с пунктом назначения или отправления Санкт-Петербург, говорится в постановлении правительства города. Программа субсидирования рассчитана на три года и направлена на поддержание доступности авиационного сообщения между Петербургом и регионами России.

