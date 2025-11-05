Власти Петербурга поддержат авиаперевозчиков субсидиями на 80 млн рублей

В 2025 году на эти цели в городском бюджете предусмотрено 80 миллионов рублей. Субсидии будут предоставляться по результатам отбора, проводимого городскими властями. Как отмечается в документе, целью поддержки является сохранение и развитие региональных авиаперевозок, связанных с Северной столицей.