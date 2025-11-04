Меньше бумажек — больше домов. Какие изменения в законодательстве Беларуси сделали процесс строительства проще?

Дебюрократизация в сфере строительства — одна из ключевых задач современного развития страны, а особенно в период планирования следующей пятилетки. Эта отрасль напрямую влияет на жизнь каждого из нас, ведь мы все так или иначе связаны с недвижимостью — будь то жилье для себя, семьи или объекты инфраструктуры, обеспечивающие комфорт и развитие. Сегодня государство уделяет особое внимание упрощению и ускорению строительных процессов, снижению количества бумажных процедур и внедрению цифровых инструментов. Об этих важных изменениях и вызовах, стоящих перед отраслью, мы поговорили с председателем Республиканской партии труда и справедливости, директором УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» Александром Хижняком, который поделился своим мнением о значимости дебюрократизации и ее влиянии на качество и скорость строительства в Беларуси.
— Расскажите, какие ключевые изменения в строительном законодательстве Беларуси сделали процесс строительства проще и быстрее? И какие проблемы еще остаются?
— Если оценивать меры, принятые государством за последние пять лет, стоит вспомнить важное событие 2018 года — расширенное заседание о работе строительного комплекса Беларуси, проведенное Президентом. Тогда были заложены основы изменения подходов к строительному комплексу. Тогда было принято решение о переработке стройнорм. С тех пор количество документов сократилось, например ранее в сфере территориального планирования их было шесть, а сегодня действует только два. Это часть усилий по дебюрократизации, но это не только сокращение процедур, но и обновление нормативной базы.
Обращаюсь к 2018 году, потому что именно тогда началась трансформация подходов. За это время действительно сделано много и эти подходы нужно развивать. Глава государства всегда внимательно следит за процессом работы государственного аппарата в сфере строительства и за действиями простых граждан.
Вспомним указ № 253, так называемую строительную амнистию, подготовленную по поручению главы государства. Мне посчастливилось быть одним из авторов этого документа. Суть ее состоит в том, что люди, имеющие частные постройки, права на которые возникли до 1 сентября 2022 года, могут в упрощенном порядке узаконить их. В 2025 году указом Президента от 13 января 2025 года № 10 действие этой амнистии продлено до 1 января 2028 года. Таким образом граждане получили дополнительное время для завершения и узаконивания своих жилых домов, чтобы привести документы в порядок. Это решение было принято Президентом в 2025 году. Этот указ касается уже построенных объектов, часто возведенных самовольно, без проектной и разрешительной документации.
Также стоит отметить указ № 46 от 31 января 2025 года «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию». Механизм предполагает возможность строительства по уже проверенным проектам без разработки полного комплекта проектной документации, ее экспертизы, без получения заключений от всех надзорных органов, за исключением заключения Госстройнадзора. Заказчики вправе работать по упрощенной схеме, используя чертежи, подтверждающие безопасность, и согласованный эскизный проект. Цель этого указа — дебюрократизация и упрощение порядка строительства именно для юридических лиц.
Что касается физических лиц, в Кодексе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности есть статья 82, посвященная упрощенному порядку возведения и реконструкции жилых домов. Эта статья в некоторой степени трансформирует указ № 202 в более высокий нормативный правовой акт, касающийся физических лиц.
Также важно постановление Совета Министров № 266, которое внесло изменение в постановление, регулирующее порядок согласования и утверждения градостроительных проектов и проектной документации. Это тоже достаточно прогрессивный шаг части уменьшения процедур при планировании развития населенных пунктов. В частности, глава третья кардинально изменила порядок согласования градостроительных проектов населенных пунктов.
Сегодня в два раза уменьшено количество согласующих инстанций. Если в стандартных решениях градостроительный генеральный план населенного пункта согласовывается с Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством культуры в части зон охраны исторических ценностей и объектов и с Академией наук в части археологии и истории, то раньше таких ведомств было гораздо больше. В два раза этот перечень сокращен. И если раньше были сроки 30 дней — теперь срок составляет 15 дней. В масштабах процедуры разработки градостроительных проектов это значительно упрощает работу, уменьшает сроки разработки и влияет на расходы.
— Как делегат Всебелорусского народного собрания, какие конкретные предложения и инициативы вы готовы внести в программу социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы с целью поддержки и ускорения процессов дебюрократизации строительства и решения проблемы долгостроев?
— Проект программы социально-экономического развития на 2026−2030 годы находится в активной фазе разработки. Для изучения общественного мнения и предложений граждан мы используем онлайн-площадку «Народная пятилетка». Уже поступило множество интересных идей, особенно касающихся создания комфортной жилой среды в сельских населенных пунктах. Эти предложения обязательно рассматриваются и прорабатываются.
В программе соцэкономразвития на период до 2030 года особое внимание уделено строительной отрасли. Сегодня строительство — это не только возведение зданий в привычном понимании. Все, что создается белорусской экономикой, связано со строительством: школы, жилые дома, молочно-товарные фермы, производственные здания, электростанции, улицы и дороги. Поэтому раздел программы, посвященный строительству, очень важен для граждан и всегда находит большой отклик.
Министерство архитектуры и строительства с 2018 года активно меняет нормативную базу, основываясь на принципах уменьшения количества процедур, их оптимизации, исключении избыточного количества документов, особенно тех документов, которые и так могли бы быть получены системой государственной власти и управления из различного рода баз. Эти подходы надо распространять абсолютно на все государственные органы.
Стоит помнить, что стройка — межотраслевая сфера и на процессы строительства влияют также подходы смежных государственных органов. Например, Министерство энергетики и Министерство ЖКХ отвечают за подсоединение объектов к сетям, чтобы получить отопление, газ, воду. Поэтому нельзя считать, что строительство — это только компетенция Министерства архитектуры и строительства. И как раз один из процессов, в котором можно было значительно снизить количество документооборота и процедур согласования, — присоединение к инженерным сетям путем изменения отраслевых инструкций.
Предложения в программу социально-экономического развития должны быть программными и системными. Я считаю, что как минимум на 30% нужно сокращать количество дублирующих согласований, количество представляемых документов, уменьшая их число до документов, непосредственно имеющих отношение к тому или иному процессу.
Раздел программы соцэкономразвития на пятилетку по строительству крайне важен для рассмотрения в том числе на Всебелорусском народном собрании. Очевидно, что на предстоящую пятилетку должны быть поставлены амбициозные задачи. Один из ключевых инструментов для сокращения документооборота и количества согласований — это дебюрократизация с помощью цифровых технологий. У гражданина или заявителя не должно быть необходимости собирать дополнительные справки. При подаче обращения в государственные органы достаточно предоставить только заявление и несколько ключевых документов, например проектную документацию или подтверждение места жительства. Остальная информация должна подтягиваться автоматически, чтобы человек не тратил время на поездки и получение справок.
В этом направлении большое значение имеет развитие портала «Е-Паслуга», где с помощью ID-карт и соответствующих доступов можно значительно упростить и ускорить весь процесс.
— Дебюрократизация строительных процедур способна повлиять на уменьшение количества объектов сверхнормативного строительства? Какие конкретные меры в этом направлении вы предлагаете или поддерживаете для ускорения ввода таких объектов в Беларуси?
— На сегодня в Едином реестре объектов капитального строительства находится 946 объектов сверхнормативного строительства. Их нахождение там недопустимо в принципе, потому что, если государство регламентирует период строительства объекта, то он должен быть введен в эксплуатацию вовремя. Но не всегда процессы согласования влияют на долгострои.
По оценке экспертов, сегодня от 70% до 80% объектов становятся долгостроями в связи с отсутствием либо неравномерным финансированием. Сюда можно добавить управление. Если инвестор, управляя сам либо через инжиниринговую организацию, выбрал некомпетентного управленца, естественно, здесь уже фактор человеческий — некомпетентность.
Ситуация с такими объектами многофакторная.
