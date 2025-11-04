Меньше бумажек — больше домов. Какие изменения в законодательстве Беларуси сделали процесс строительства проще?

Вспомним указ № 253, так называемую строительную амнистию, подготовленную по поручению главы государства. Мне посчастливилось быть одним из авторов этого документа. Суть ее состоит в том, что люди, имеющие частные постройки, права на которые возникли до 1 сентября 2022 года, могут в упрощенном порядке узаконить их. В 2025 году указом Президента от 13 января 2025 года № 10 действие этой амнистии продлено до 1 января 2028 года. Таким образом граждане получили дополнительное время для завершения и узаконивания своих жилых домов, чтобы привести документы в порядок. Это решение было принято Президентом в 2025 году. Этот указ касается уже построенных объектов, часто возведенных самовольно, без проектной и разрешительной документации.