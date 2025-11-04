Инвесторы из России теперь могут разморозить активы в ЕС без разрешения США

Ранее газета РБК сообщала, что для разблокировки активов российским инвесторам необходимо получить лицензию Министерства финансов Бельгии, а участие американской стороны в таких операциях больше не требуется. Согласно данным РБК от 1 ноября, новый порядок действует только для транзакций внутри депозитария. Это означает, что российские инвесторы могут получить доступ к замороженным средствам при соблюдении требований бельгийского регулятора, минуя процедуру получения американской лицензии OFAC. Такое изменение может упростить процесс возврата активов для части российских владельцев ценных бумаг в европейских депозитариях.