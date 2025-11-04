Компании массово перешли на лизинг подержанных авто

«В третьем квартале 2025 года представители бизнеса приобрели в лизинг 74,2 тыс. единиц автотехники (без учета спецтехники). Это почти на 13% больше показателя предыдущего квартала (во втором квартале по сравнению с первым рост составил 13,4%)», — указано в материале газеты «Коммерсант», которая приводит данные. Помимо этого отмечается, что по итогам за девять месяцев объем выданной техники сократился на 39% (198 тыс. штук) по сравнению с таким же периодом прошлого года.