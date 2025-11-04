Путин подписал закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в параметры федерального бюджета на 2025 год. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. Корректировка бюджета была подготовлена с учётом предварительных данных по социально-экономическому развитию страны, а также результатов исполнения бюджета за первые восемь месяцев 2025 года.
В соответствии с новым законом, общий объём доходов федерального бюджета на 2025 год сокращается на 1,944 трлн рублей, составив 36,562 трлн рублей. Расходы остаются на уровне 42,298 трлн рублей, что приведёт к увеличению дефицита бюджета до 5,736 трлн рублей, или 2,6% от ВВП. Для покрытия дефицита планируется использовать внутренние заимствования.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) к концу года вырастет на 879,8 млрд рублей и составит 13,637 трлн рублей (6,3% ВВП). Средства ФНБ не будут использованы для финансирования дефицита бюджета в 2025 году.
Кроме того, прогнозируется увеличение государственного долга России на 2 трлн рублей до 38,55 трлн рублей (17,7% ВВП) к началу 2026 года. Это связано с уточнением показателей социально-экономического развития и изменениями в госпрограммах и параметрах госзаимствований.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов на заседании Госдумы отметил, что корректировка бюджета обусловлена изменениями в макроэкономике, такими как контроль над инфляцией и необходимость снижения процентных ставок для стимулирования экономического роста.