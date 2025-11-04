Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год

Закон подготовлен с учётом предварительных данных по социально-экономическому развитию и исполнения бюджета за восемь месяцев 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в параметры федерального бюджета на 2025 год. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. Корректировка бюджета была подготовлена с учётом предварительных данных по социально-экономическому развитию страны, а также результатов исполнения бюджета за первые восемь месяцев 2025 года.

В соответствии с новым законом, общий объём доходов федерального бюджета на 2025 год сокращается на 1,944 трлн рублей, составив 36,562 трлн рублей. Расходы остаются на уровне 42,298 трлн рублей, что приведёт к увеличению дефицита бюджета до 5,736 трлн рублей, или 2,6% от ВВП. Для покрытия дефицита планируется использовать внутренние заимствования.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) к концу года вырастет на 879,8 млрд рублей и составит 13,637 трлн рублей (6,3% ВВП). Средства ФНБ не будут использованы для финансирования дефицита бюджета в 2025 году.

Кроме того, прогнозируется увеличение государственного долга России на 2 трлн рублей до 38,55 трлн рублей (17,7% ВВП) к началу 2026 года. Это связано с уточнением показателей социально-экономического развития и изменениями в госпрограммах и параметрах госзаимствований.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на заседании Госдумы отметил, что корректировка бюджета обусловлена изменениями в макроэкономике, такими как контроль над инфляцией и необходимость снижения процентных ставок для стимулирования экономического роста.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше