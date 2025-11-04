4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белтаможсервис» предложил альтернативный маршрут в Литву для бизнеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
«В условиях принятия правительством Литвы решения о закрытии пунктов пропуска с Беларусью на неопределенный срок, бизнес сталкивается с серьезными логистическими вызовами. В ответ на сложившуюся ситуацию филиал “Офис логистики” предлагает альтернативу — железнодорожную доставку грузов от/до станции Молодечно Минского отделения Белорусской железной дороги», — рассказали в пресс-службе.
Маршрут позволяет выполнять перевозку в железнодорожных вагонах, проводить таможенное оформление непосредственно на станции, обеспечить стабильную логистику в направлении Литвы.
Станция Молодечно обладает необходимой инфраструктурой для обработки ж/д отправок, включая таможенные процедуры, что делает ее ключевым узлом в текущих условиях. Перенастройка логистических цепочек через железную дорогу позволит избежать простоев, сохранить контракты и минимизировать риски.
Срок доставки грузов — 3−5 дней. -0-