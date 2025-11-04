«Белтаможсервис» предложил альтернативный маршрут в Литву для бизнеса

«В условиях принятия правительством Литвы решения о закрытии пунктов пропуска с Беларусью на неопределенный срок, бизнес сталкивается с серьезными логистическими вызовами. В ответ на сложившуюся ситуацию филиал “Офис логистики” предлагает альтернативу — железнодорожную доставку грузов от/до станции Молодечно Минского отделения Белорусской железной дороги», — рассказали в пресс-службе.