В Беларуси выросли цены на скупаемые у населения драгметаллы

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин изменил цены на драгметаллы, скупаемые у населения. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 27 октября 2025 года № 115, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят: золото — 375-й пробы — Br136,57 (ранее Br124,04); 500-й — Br182,09 (ранее Br165,39); 583-й, 585-й — Br213,05 (ранее Br193,51); 750-й — Br273,14 (ранее Br248,09); 900-й — Br327,76 (ранее Br297,7); 916-й — Br333,59 (ранее Br302,99); 950-й — Br345,97 (ранее Br314,24); 958-й — Br348,88 (ранее Br316,89); платина 950-й пробы — Br138,5 (ранее Br119,78); серебро — 750-й — Br3,41 (ранее Br2,85); 800-й — Br3,63 (ранее Br3,04); 875-й — Br3,97 (ранее Br3,33); 916-й — Br4,16 (ранее Br3,48); 925-й — Br4,2 (ранее Br3,52); 960-й — Br4,36 (ранее Br3,65).
Постановление Министерства финансов от 24 сентября 2025 года № 94 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.
Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования. -0-