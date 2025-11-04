Ярмарки, фирменные секции. В «Беллегпроме» рассмотрели направления сотрудничества с Белкоопсоюзом

Отрасль легкой промышленности — это почти 2 тыс. организаций с общей численностью работающих более 76 тыс. человек (по данным за 2024 год). Половину общего объема товаров легкой промышленности Беларуси выпускают предприятия Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.