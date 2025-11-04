Ярмарки, фирменные секции. В «Беллегпроме» рассмотрели направления сотрудничества с Белкоопсоюзом

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В концерне «Беллегпром» прошла рабочая встреча с представителями Белкоопсоюза, сообщили БЕЛТА в концерне.
Обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между организациями потребительской кооперации и предприятиями легкой промышленности. В числе направлений взаимодействия — организация фирменных секций концерна на базе действующих объектов потребкооперации.
Также перспективно проведение совместных ярмарочно-выставочных мероприятий. Рассматривалась и возможность аренды торговых площадей для развития собственной торговой сети.
Отрасль легкой промышленности — это почти 2 тыс. организаций с общей численностью работающих более 76 тыс. человек (по данным за 2024 год). Половину общего объема товаров легкой промышленности Беларуси выпускают предприятия Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.
В объединение, созданное в 1992 году, входят более 60 организаций. Среди крупнейших предприятий концерна — РУПТП «Оршанский льнокомбинат», Брестский чулочный комбинат, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, ОАО «Лента», ОАО «Камволь», ОАО «Моготекс», ОАО «Полесье», ОАО «Світанак» (Жодино), СП ЗАО «Милавица», СООО «Конте СПА», СООО «Белвест».-0-