Кандагар отправил в РФ 50 тонн яблок вслед за гранатами

Тем временем одним из основных поставщиков свежих фруктов и овощей в Россию остаётся Труция, в 2024 году объем поставок составил 872,2 миллиона долларов. Из региона Западного Средиземноморья в Россию было поставлено свежих фруктов и овощей на сумму 86,3 миллиона долларов.