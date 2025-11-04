Ричмонд
Кандагар отправил в РФ 50 тонн яблок вслед за гранатами

Яблоки из Афганистана скоро появятся на российских прилавках.

Источник: Комсомольская правда

Афганистан начал экспорт яблок в Россию. Первая партия в 50 тонн фруктов из провинции Кандагар уже отправилась в РФ через контрольно-пропускной пункт Торгунди информирует афганский новостной портал Alemarah.

Ранее из Афганистана в Россию прибыли 25 тонн гранатов в рамках программы по расширению экспорта свежих фруктов.

«Начало экспорта яблок в Россию после гранатов — это радостная новость и хороший, плодотворный шаг. Это позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов», — написал в социальной сети Х пресс-секретарь верховного лидера Афганистана.

Напомним, Россия и Афганистан подписали пять меморандумов на международном форуме KazanForum 2025, в числе прочего речь шла и о развитии торговли.

Тем временем одним из основных поставщиков свежих фруктов и овощей в Россию остаётся Труция, в 2024 году объем поставок составил 872,2 миллиона долларов. Из региона Западного Средиземноморья в Россию было поставлено свежих фруктов и овощей на сумму 86,3 миллиона долларов.

В то же время Россия втрое меньше стала поставлять в Европу фруктов, орехов и овощей.