Биткоин рекордно обрушился ниже 100 тысяч долларов впервые с 23 июня

Согласно информации торговой платформы Binance, в ходе торговых сессий котировки биткойна впервые с 23 июня 2025 года опустились ниже отметки в $100 тысяч. На момент 23:18 по московскому времени криптовалюта демонстрировала падение на 6,57%, торгуясь на уровне $99,671 тысячи.