Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биткоин рекордно обрушился ниже 100 тысяч долларов впервые с 23 июня

Согласно информации торговой платформы Binance, в ходе торговых сессий котировки биткойна впервые с 23 июня 2025 года опустились ниже отметки в $100 тысяч. На момент 23:18 по московскому времени криптовалюта демонстрировала падение на 6,57%, торгуясь на уровне $99,671 тысячи.

Биткоин падает на международной бирже.

Согласно информации торговой платформы Binance, в ходе торговых сессий котировки биткойна впервые с 23 июня 2025 года опустились ниже отметки в $100 тысяч. На момент 23:18 по московскому времени криптовалюта демонстрировала падение на 6,57%, торгуясь на уровне $99,671 тысячи.

К 23:25 по московскому времени темпы снижения биткойна замедлились — цифровой актив находился на отметке $100,092 тысячи, что соответствует снижению на 6,08%. Такое обрушение произошло впервые с 2 июня 2025 года.