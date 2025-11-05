Нацбанк уменьшил курс евро и курс доллара на 5 ноября

В сравнении с курсами валют, которые были определены на вторник, 4 ноября, уменьшились в среду, 5 ноября, курс доллара и курс евро, а курс российского рубля, наоборот, подрос. Заметнее при этом скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.