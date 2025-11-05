Ричмонд
Нацбанк уменьшил курс евро и курс доллара на 5 ноября

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 5 ноября, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 5 ноября, среду. В итоге были уменьшены курс доллара и курс евро, а курс российского рубля стал тяжелее в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На среду, 5 ноября, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9749 белорусского рубля, 1 евро — 3,4218 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6844 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые были определены на вторник, 4 ноября, уменьшились в среду, 5 ноября, курс доллара и курс евро, а курс российского рубля, наоборот, подрос. Заметнее при этом скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0025 белрубля, курс евро стал меньше на 0,0070 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0027 белрубля.

Еще глава МВД Польши сказал об открытии погранпереходов на границе с Беларусью.