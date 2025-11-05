Экономист Сафонов призвал россиян не рассчитывать на предновогодние скидки

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов призвал россиян не рассчитывать на скидки перед новогодними праздниками.
Стратегия ожидания снижения цен перед самым Новым годом чаще всего оказывается неэффективной. Продавцы научились точно просчитывать объемы продаж и поэтому избытка товара для скидок нет. При планировании покупок эксперт советует руководствоваться принципом разумной экономии.
Заранее можно купить то, что имеет длительный срок годности. Какие-то продукты, базовые товары для сервировки стола.
А вот подбирать практичные подарки можно заранее.
— Например, летние товары из нераспроданной коллекции, которые сейчас предлагаются с хорошими скидками, — сказал экономист Москва 24.
А вот сиюминутных модных трендов лучше избегать, та как первоначальный ажиотаж всегда по завышенным ценам. В межсезонье можно хорошо сэкономить.
Некоторые продукты для новогоднего стола выгоднее купить заранее, чтобы потом не тратить время и не переплачивать. В их числе — консервы, которые входят в состав традиционных для праздничного стола салатов, пишет Газета.ru.
