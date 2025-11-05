Активы компании «Ланта» переданы в доход России

Ранее Генеральная прокуратура выступила с требованием о признании владельцев ООО «Ланта» — оператора сотовой связи в Тамбовской области — экстремистским объединением. По информации надзорного ведомства, они осуществляли финансирование украинских вооруженных формирований, что послужило основанием для изъятия предприятия и активов собственников и их партнеров.