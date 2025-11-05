Без медосмотра и санитарных книжек работали сотрудники кафе в Костанайской области

В ходе проверки специалисты не выявили возбудителей в пище и воде. Однако в семи из 40 смывов с поверхностей нашли бактерии кишечной палочки. Кроме того, у двоих сотрудников кафе обнаружена сальмонелла, идентичная той, что выявлена у больных. По информации ведомства, сотрудники не проходили медосмотр, их санитарные книжки оказались просроченными или вовсе отсутствовали. По факту нарушения санитарных норм возбуждено уголовное дело, а деятельность кафе приостановлена.