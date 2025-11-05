Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ямал стал вторым в России по доступности ипотеки

Ямал занял второе место в России по доступности ипотеки для семейного бюджета. Средний платеж по кредиту на жилье в регионе выходит 28% от общей зарплаты двух работающих человек. Соответствующую информацию опубликовали РИА «Новости».

Платежи по ипотеке в ЯНАО оказались самыми низкими после Чукотки.

Ямал занял второе место в России по доступности ипотеки для семейного бюджета. Средний платеж по кредиту на жилье в регионе выходит 28% от общей зарплаты двух работающих человек. Соответствующую информацию опубликовали РИА «Новости».

«Первая десятка рейтинга по минимальному отношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно сформирована северными регионами, в которых на ипотечный платеж приходится менее 35% от размера средней зарплаты двух работающих региона… На второй строчке разместился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 28%», — указано на сайте в исследовании.

Платежи по ипотеке в ЯНАО оказались самыми низкими по отношению к зарплатам после Чукотки (23,5%). Высокие позиции региона исследователи связывают с уровнем доходов населения, который значительно превышает среднероссийские показатели.

Соседний Ханты-Мансийский автономный округ также вошел в десятку самых благополучных регионов. Он расположился на восьмой строчке рейтинга с показателем 33,8%.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале за 2025 год врачи провели 44 тысячи телемедицинских консультаций, из которых 40 тысяч — на региональном уровне, а 4 тысячи — с федеральными центрами. Технологии цифровой медицины активно используются для помощи пациентам из отдаленных населенных пунктов.