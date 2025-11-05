Путин расширил дальневосточную ипотеку и ввел льготы для всего Дальнего Востока: опубликован список поручений после ВЭФ

«Обеспечить внесение в условия программы “Дальневосточная и арктическая ипотека” изменений, предусматривающих распространение этой программы на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 г.», — говорится в документе.
Правительству поручено до 1 декабря текущего года внести коррективы в ипотечную программу. Теперь льготными кредитами смогут воспользоваться многодетные семьи без ограничений по возрасту заемщика, если третий ребенок появился после начала 2024 года. Кроме того, программу распространят на вторичное жилье в небольших городах, где практически не ведется новое строительство. Право на дальневосточную ипотеку получат все без исключения сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений региона — независимо от должности, возраста и семейного статуса.
Отдельным блоком идут поручения по развитию транспортной инфраструктуры. Кабмину предстоит создать мультимодальные логистические центры на мостовых переходах Нижнеленинское — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ. Особое внимание уделено строящемуся мосту через реку Туманная в направлении КНДР — его должны ввести в эксплуатацию уже в 2026 году вместе с подъездными дорогами.
Ключевым решением станет введение с 1 января 2027 года единого режима льгот для всего Дальнего Востока и Арктики. Новая система объединит преференции в зависимости от вида деятельности компании, при этом действующие резиденты ТОР и свободного порта Владивосток сохранят свои привилегии.
Еще одно новшество касается строительной отрасли. Губернаторы дальневосточных регионов получат право самостоятельно определять единственного подрядчика для возведения объектов, включенных в комплексные планы развития городов и агломераций (мастер-планы). Это должно ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов и упростить процедуру закупок.
Правительству совместно с властями Приморья также поручено запустить пилотный проект по управлению городскими агломерациями на примере Владивостока. Эксперимент должен показать, как муниципалитеты могут эффективнее взаимодействовать в рамках единой агломерации. Отчитаться о результатах нужно до конца января 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин дал поручения по поддержке многодетных семей. Президент уверен, что в скором времени многодетность в России станет нормой.