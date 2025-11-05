Путин расширил дальневосточную ипотеку и ввел льготы для всего Дальнего Востока: опубликован список поручений после ВЭФ

Правительству поручено до 1 декабря текущего года внести коррективы в ипотечную программу. Теперь льготными кредитами смогут воспользоваться многодетные семьи без ограничений по возрасту заемщика, если третий ребенок появился после начала 2024 года. Кроме того, программу распространят на вторичное жилье в небольших городах, где практически не ведется новое строительство. Право на дальневосточную ипотеку получат все без исключения сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений региона — независимо от должности, возраста и семейного статуса.