Путин расширил дальневосточную ипотеку и ввел льготы для всего Дальнего Востока: опубликован список поручений после ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, которые должны дать новый импульс развитию макрорегиона. Документ предусматривает расширение программы льготной ипотеки, создание единой системы преференций для бизнеса и развитие приграничной инфраструктуры.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Обеспечить внесение в условия программы “Дальневосточная и арктическая ипотека” изменений, предусматривающих распространение этой программы на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 г.», — говорится в документе.

Правительству поручено до 1 декабря текущего года внести коррективы в ипотечную программу. Теперь льготными кредитами смогут воспользоваться многодетные семьи без ограничений по возрасту заемщика, если третий ребенок появился после начала 2024 года. Кроме того, программу распространят на вторичное жилье в небольших городах, где практически не ведется новое строительство. Право на дальневосточную ипотеку получат все без исключения сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений региона — независимо от должности, возраста и семейного статуса.

Отдельным блоком идут поручения по развитию транспортной инфраструктуры. Кабмину предстоит создать мультимодальные логистические центры на мостовых переходах Нижнеленинское — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ. Особое внимание уделено строящемуся мосту через реку Туманная в направлении КНДР — его должны ввести в эксплуатацию уже в 2026 году вместе с подъездными дорогами.

Ключевым решением станет введение с 1 января 2027 года единого режима льгот для всего Дальнего Востока и Арктики. Новая система объединит преференции в зависимости от вида деятельности компании, при этом действующие резиденты ТОР и свободного порта Владивосток сохранят свои привилегии.

Еще одно новшество касается строительной отрасли. Губернаторы дальневосточных регионов получат право самостоятельно определять единственного подрядчика для возведения объектов, включенных в комплексные планы развития городов и агломераций (мастер-планы). Это должно ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов и упростить процедуру закупок.

Правительству совместно с властями Приморья также поручено запустить пилотный проект по управлению городскими агломерациями на примере Владивостока. Эксперимент должен показать, как муниципалитеты могут эффективнее взаимодействовать в рамках единой агломерации. Отчитаться о результатах нужно до конца января 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин дал поручения по поддержке многодетных семей. Президент уверен, что в скором времени многодетность в России станет нормой.

