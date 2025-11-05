ХМАО вошел в топ-10 по доступности ипотеки в РФ

Показатель в Югре значительно лучше среднероссийского, где на ипотеку уходит почти половина (48,8%) совокупного дохода семьи из двух работающих. Соседний ЯНАО расположился на второй строчке рейтинга с результатом 28%. Замыкает список регионов с самой малодоступной ипотекой Калмыкия, где платеж превышает среднюю зарплату.