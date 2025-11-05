В северные районы Омской области пришел природный газ

Газопровод — отвод от ГРС «Андреевская» до ГРС «Большереченская» — уже готов на 75 процентов. Подача голубого топлива в линейную часть ГРС «Большереченская» состоялась еще в январе текущего года. Отвод от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская» — готов на 91 процент.