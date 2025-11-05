В северные районы Омской области пришел природный газ

Необходимые для этого строительно-монтажные работы завершены.
Об этом губернатор Виталий Хоценко сообщил на заседании регионального штаба. И поручил главам районов ускорить процесс подключения домов, чтобы жители северных районов максимально оперативно смогли воспользоваться преимуществами природного газа.
В рамках совместной с компанией «Газпром» пятилетней программы развития газификации Омской области строительно-монтажные работы активно идут на двух приоритетных объектах и близятся к завершению.
Газопровод — отвод от ГРС «Андреевская» до ГРС «Большереченская» — уже готов на 75 процентов. Подача голубого топлива в линейную часть ГРС «Большереченская» состоялась еще в январе текущего года. Отвод от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская» — готов на 91 процент.
Особое внимание уделено комплексному подходу, включая перевод многоквартирных домов со сжиженного газа на природный. Из 307 объектов (зона ответственности «Омскгазстройэксплуатации») 210 — планируется обеспечить газом до конца текущего года, 97 — в следующие два года. В планах «Омскоблгаза» — еще 126 домов.
Пришло голубое топливо и в поселки Одесского района.
— Перевели на природный газ котельные в селах Буняковка и Благодаровка. Они ранее работали на угле. Котельные обеспечивают теплом школы, детские сады, дом культуры и ФАП, — сообщил Виталий Хоценко.