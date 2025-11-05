Как выбрать момент для выгодного открытия вклада

Чтобы добиться максимальной доходности по вкладам, рекомендуется следить за прогнозами по изменению ключевой ставки Центрального банка России, так как именно она оказывает наибольшее влияние на уровни процентных ставок по депозитам. Если ожидается снижение ставки, целесообразно открыть вклад до заседания регулятора. В случае же возможного повышения — лучше подождать официального решения.
В условиях рыночной неопределенности специалист советует разместить часть средств на долгосрочные вклады, а оставшуюся часть — применить стратегию «лестницы вкладов», открывая депозиты на короткие и среднесрочные периоды с разными датами. Такой подход обеспечивает гибкость для оперативного реинвестирования под более выгодные условия при появлении привлекательных предложений.
Особое внимание Белянчикова рекомендует уделять акциям банков, которые зачастую выпускаются по особым событиям — юбилеям, праздникам или в конце отчетных кварталов, когда финансовые учреждения формируют баланс. Также, по исследованиям, интересные предложения могут появляться в последнюю неделю месяца.
Для оценки доходности следует пользоваться онлайн-калькуляторами на сайтах банков и финансовых агрегаторов, сравнивать условия различных кредитных организаций, а перед заключением договора внимательно изучать его условия.