Депутаты добавили средства на важные программы

Тренер обязан отработать не менее 5 лет в сельской местности или городом с численностью жителей до 50 тысяч человек. В Приморье под действие программы попадают практически все населённые пункты, кроме Владивостока, Находки, Артёма и Уссурийска. По информации профильного министерства правительства края, в рамках этой программы до 2028 года планируется привлекать на работу по десять человек в год.