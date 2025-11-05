Депутаты добавили средства на важные программы

Многодетные семьи и семьи участников СВО получат новые льготы и преференции. Это основные решения, которые были приняты депутатами на очередной сессии Законодательного собрания Приморского края.
Расставили приоритеты.
Что касается корректировки бюджета, которая была сделана депутатами на октябрьской сессии, то она касалась в первую очередь перераспределения средств между объектами. Туда, где работы активно ведутся и есть результаты, в этом году добавят средств. Там же, где по разным причинам сроки работ откладываются или переносятся, нет необходимости в выделении денег прямо сейчас.
«Внесение поправок призвано обеспечить максимально эффективное расходование бюджетных средств. Финансирование снимается с тех объектов, что идут с отставанием от намеченных планов, и переносится на мероприятия, которые активно реализуются», — пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.
В частности, выросли бюджетные ассигнования на создание современного круглогодичного семейного горнолыжного курорта в Арсеньеве и благоустройство территории недавно открытого во Владивостоке филиала Национального центра «Россия». На эти цели добавлено 238 и 300 млн рублей соответственно. Дополнительные 150 млн рублей направлены на обустройство придомовых территорий по программе «Дальневосточные дворы». Кроме того, более 153 млн рублей предусмотрено на строительство пилотной площадки инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) на острове Русском, а 96 млн рублей пойдет на государственную поддержку производителей технологичных товаров.
Также в ходе корректировки произошло замещение краевых средств, которые были запланированы на приобретение помещения под детский сад в микрорайоне «Патрокл», федеральными.
Особое внимание.
Что касается блока социальных нормативных актов, то приморские депутаты внесли изменения в краевой закон «О социальной поддержке многодетных семей».
Для дополнительной поддержки семей, имеющих ребёнка-инвалида, законопроект также предусматривает возможность компенсации из средств регионального материнского (семейного) капитала приобретенных товаров, услуг и мероприятий, не входящих в федеральный перечень, но рекомендованных ребёнку-инвалиду индивидуальной программой реабилитации или абилитации.
В настоящее время таких семей в Приморье 588. Проектом закона Приморского края о краевом бюджете на 2026−2028 годы на предоставление мер социальной поддержки таким многодетным семьям, на 2026 год предусмотрено 696,92 млн рублей, на 2027 год — 661,32 млн рублей, на 2028 год — 661,32 млн рублей.
Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, закон затрагивает всех детей-инвалидов, не достигших возраста 23 лет, независимо от факта обучения их в образовательной организации.
Также предусмотрена возможность направления средств регионального материнского капитала на строительство индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.
Также дети-инвалиды и ребята, воспитывающиеся в семьях участников СВО, получили право на бесплатные занятия спортом.
«Им предоставлено право на бесплатное посещение объектов спорта и иных спортивных сооружений, находящихся в собственности Приморского края. Воспользоваться данной льготой смогут дети-инвалиды, участники СВО, их дети, а также дети погибших участников СВО в возрасте до 18 лет», — сообщил заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Александр Захаров.
А тренеры спортсменов теперь могут принять участие в программе «Земский тренер». Размер выплаты для дальневосточных регионов составляет 2 миллиона рублей.
Тренер обязан отработать не менее 5 лет в сельской местности или городом с численностью жителей до 50 тысяч человек. В Приморье под действие программы попадают практически все населённые пункты, кроме Владивостока, Находки, Артёма и Уссурийска. По информации профильного министерства правительства края, в рамках этой программы до 2028 года планируется привлекать на работу по десять человек в год.
«Это очень хорошая мотивационная история: дети, которые проживают в малых городах и сёлах, получат возможность заниматься спортом под руководством квалифицированных тренеров-преподавателей и инструкторов», — считает Игорь Чемерис.
Труд в почёте.
Из других важных решений выделим принятый в первом чтении закон о профориентации подростков. С законодательной инициативой выступили председатель Законодательного собрания Приморья Антон Волошко и депутаты Игорь Чемерис и Сергей Слепченко.
Проект закона определяет полномочия Законодательного собрания, правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края в данной сфере, а также регламентирует правовые основы организации трудового воспитания и профориентации обучающихся по программам всех уровней: от дошкольного до среднего общего образования.
Законопроект предусматривает также возможность проведения конкурса лучших практик организации трудового воспитания.
Также в Приморье появилась возможность изменить очередность проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Например, если срочно надо заменить лифтовое оборудование или отремонтировать систему газоснабжения.
Как сообщил председатель комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои, принятие такого решения — это в первую очередь вопрос обеспечения безопасности жителей нашего края, которые проживают в многоквартирных домах и пользуются лифтами.
«Мы не можем допустить возникновения аварийных ситуаций и эксплуатации оборудования, представляющего угрозу для жизни приморцев», — отметил Джони Авдои.
Согласно законопроекту основанием для внесения изменений в краевую программу капремонта, которые связаны с изменением сроков проведения работ по замене лифтового оборудования и ремонту систем газоснабжения, признанных непригодными для эксплуатации, станут предложения органов местного самоуправления, направленные в адрес регионального оператора. При этом для такой корректировки не потребуется принятия соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Наконец, краевой парламент расширил перечень критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, претендующие на получение в аренду земельных участков без проведения конкурсных процедур.
Теперь возможность воспользоваться такой мерой поддержки появится у организаций, готовых взять на себя заботу о животных, которые не могут быть возращены в дикую природу. Соответствующие поправки внесены в краевой закон о регулировании земельных отношений по инициативе главы региона.
Ожидается, что предоставление льготных условий получения земельных участков позволит привлечь инвесторов к созданию на территории Приморья центров, где животные, не способные выжить в диких условиях, будут содержаться в условиях, максимально приближенных к естественным. На это требуются значительные финансовые затраты, и льготная аренда земли будет способствовать их снижению.
«Для Приморья это крайне важный вопрос. Сегодня у нас работают два центра, где занимаются реабилитацией диких животных. Необходимо увеличивать их количество, и в этом должен помочь принятый сегодня законопроект», — уверен председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко.
КСТАТИ.
Кстати, с 2025 по 2030 год в Приморском крае необходимо заменить 1290 лифтов, отработавших эксплуатационный период. Из них 569 находятся в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах.