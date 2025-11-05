Цены на аренду жилья выросли до 15% за год

Рост стоимости аренды жилья происходит на фоне общего удорожания недвижимости на российском рынке: в октябре средняя стоимость комнат на вторичном рынке в 40 крупных городах достигла 1,73 миллиона рублей, увеличившись на 4,3% за год, при этом предложение жилья на рынке аренды увеличилось на 30−40% по сравнению с прошлым годом. Аналитики связывают рост цен как на покупку, так и на аренду жилья с высокой ключевой ставкой и дорогой ипотекой, которые влияют на решения собственников сдавать квартиры в аренду.