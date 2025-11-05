Ричмонд
Автолюбителей предупредили о штрафах за лысую зимнюю резину

Владельцы транспортных средств могут быть оштрафованы за использование зимних шин с глубиной протектора менее 4 мм, а также за установку на одну ось шин разного сезонного типа (летних и зимних). Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

Источник: Life.ru

«Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя», — отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что данные требования закреплены в утверждённом правительством перечне неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортных средств. За их нарушение, согласно статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей», предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Ранее Роскачество предупредило о штрафах за грязные или повреждённые номера на авто. С наступлением холодного сезона водителям следует тщательно следить за чистотой государственных регистрационных знаков: грязь, снег и повреждения могут привести к штрафам до 5 тысяч рублей или лишению прав. Знак считается нечитаемым в светлое время суток, если с 20 метров нельзя распознать хотя бы одну букву или цифру. В тёмное время суток этот критерий применяется только к заднему номеру, который должен быть освещён штатными фонарями.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

