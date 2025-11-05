Binance: стоимость биткоина на бирже опустилась ниже 99,83 тысячи долларов

Курс биткоина на криптовалютной бирже Binance опустился до отметки 99,832 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 23:21 мск, биткоин на крупнейшей в мире по объему торгов криптобирже оценивался менее чем в 100 тысяч долларов. Аналитики связывают падение котировок с общей коррекцией рынка и снижением интереса инвесторов к рисковым активам.
В то же время курс Ethereum также показал отрицательную динамику. На тот же момент времени его стоимость снизилась на 13,04%, составив около 3,143 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что резкое падение биткоина спровоцировало новое заявление президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин для Китая.