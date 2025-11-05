Binance: стоимость биткоина на бирже опустилась ниже 99,83 тысячи долларов

По состоянию на 23:21 мск, биткоин на крупнейшей в мире по объему торгов криптобирже оценивался менее чем в 100 тысяч долларов. Аналитики связывают падение котировок с общей коррекцией рынка и снижением интереса инвесторов к рисковым активам.