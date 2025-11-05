Ричмонд
Проезд транспорта возобновлен по участку улицы Баррикад в Иркутске

В Иркутске завершены дорожные работы на улице Баррикад.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске завершены дорожные работы на улице Баррикад. Движение транспорта восстановлено на участке от Маратовского кольца до улицы Фридриха Энгельса. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Указанный участок был закрыт для проезда с июня текущего года. За этот период проведена реконструкция канализационных коллекторов и выполнены работы по монтажу теплотрассы.

В рамках заключительного этапа работ выполнено асфальтирование проезжей части, нанесена дорожная разметка и установлены необходимые дорожные знаки. Благоустройство территории полностью завершено.