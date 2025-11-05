Ричмонд
В Красноярске дорожная техника вышла на первую зимнюю смену

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске дорожные службы перешли к зимнему режиму содержания улично-дорожной сети.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщили в АО САТП, прошлой ночью комбинированные дорожные машины впервые в сезоне отработали полноценную смену.

На дорогах города наблюдаются перепады температуры, влажное покрытие и снег, что создает риск образования гололедицы. В связи с этим техника в ночное время патрулировала основные магистрали: выполняла подметание, сгребание снега и обработку проезжей части противогололёдными материалами.

Особое внимание уделяется спускам и подъёмам, мостам, эстакадам, перекресткам и кольцевым развязкам — эти участки приводят в нормативное состояние в первую очередь.