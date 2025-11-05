В Красноярске дорожная техника вышла на первую зимнюю смену

На дорогах города наблюдаются перепады температуры, влажное покрытие и снег, что создает риск образования гололедицы. В связи с этим техника в ночное время патрулировала основные магистрали: выполняла подметание, сгребание снега и обработку проезжей части противогололёдными материалами.