В Красноярске дорожная техника вышла на первую зимнюю смену

Как сообщили в АО САТП, прошлой ночью комбинированные дорожные машины впервые в сезоне отработали полноценную смену.
На дорогах города наблюдаются перепады температуры, влажное покрытие и снег, что создает риск образования гололедицы. В связи с этим техника в ночное время патрулировала основные магистрали: выполняла подметание, сгребание снега и обработку проезжей части противогололёдными материалами.
Особое внимание уделяется спускам и подъёмам, мостам, эстакадам, перекресткам и кольцевым развязкам — эти участки приводят в нормативное состояние в первую очередь.