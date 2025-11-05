Новый завод для нефтегазовой отрасли построят в Кунгуре

«В Кунгуре может появиться новое машиностроительное предприятие. Проект планирует реализовать компания “Маяк”, которая намерена выпускать изделия для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Площадкой для строительства завода выбран выезд из города, рядом с автодромом ДОСААФ. В городской администрации не исключили, что проект получит статус приоритетного. Его реализация принесет округу новые рабочие места, рост налоговых сборов, а также инвестиции в инфраструктуру в размере около 9,5 миллионов рублей», — передает «Первое Кунгурское» 100.3 fm.