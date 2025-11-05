Афганистан начал экспорт фруктов в Россию: что первым появится на прилавках магазинов

Также значительно выросли поставки вина в Россию по итогам прошлого года и из Италии. Так, импорт вырос примерно на 140 процентов в первые три месяца в ожидании новых пошлин. В середине года рост импорта из Италии был 79 процентов, а на начало декабря — 63 процента.