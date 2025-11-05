Афганистан начал экспорт фруктов в Россию: что первым появится на прилавках магазинов

Начались поставки афганских яблок в Россию. Через контрольно-пропускной пункт Торгунди прошла первая партия в 50 тонн из провинции Кандагар. Об этом сообщает The Kabul Tribune.
По словам официального представителя и пресс-секретаря управления провинции Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Кандагара Мохаммада Ханифа Хакмаля, продукция была упакована в соответствии с международными стандартами при поддержке частной компании.
Афганский чиновник также напомнил, что не так давно также из Кандагара Афганистан поставил в Россию 25 тонн гранатов. Сам же экспорт фруктов в Россию — это ещё один шаг в развитии сельскохозяйственной торговли Афганистана.
В июне 2025 года Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Южной Кореи почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки составили 84,7 миллиона долларов, что в 1,8 раза превышает показатели июня 2024 года.
Кроме того, за июнь этого года Южная Корея практически втрое в месячном выражении нарастила поставки смартфонов в Россию.
В июле этого года Индия увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в июле 2024-го Индия экспортировала в Россию мяса всего на 640 тысяч долларов, в середине лета этого года объем поставок вырос до 21,2 миллиона долларов.
В прошлом году Россия нарастила поставки грузинского вина до максимальных объемов в период с января по сентябрь 2024 года. За этот период Россия стала основным покупателем грузинского вина, ее доля составила 68,5%. Спрос на вино из Грузии также отметили в Польше (5,2%), на Украине (4,1%) и в Казахстане (3,8%).
Также значительно выросли поставки вина в Россию по итогам прошлого года и из Италии. Так, импорт вырос примерно на 140 процентов в первые три месяца в ожидании новых пошлин. В середине года рост импорта из Италии был 79 процентов, а на начало декабря — 63 процента.
Вместе с тем, за ноябрь прошлого года поставки разнообразной новогодней продукции из Китая в Россию выросли на 200 процентов. Такие данные предоставила китайская таможенная служба.