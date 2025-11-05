Вахтовики в Омской области могут зарабатывать до 230 тысяч рублей в месяц

В Омской области во втором полугодии зафиксирован заметный рост спроса на вахтовых работников. По данным аналитиков, за третий квартал 2025 года в регионе было открыто 7,9 тысячи вакансий вахтового формата, что на 72% больше, чем в первом квартале.
По объёмам спроса область заняла четвёртое место среди сибирских регионов, уступив Красноярскому краю (22% всех предложений в СФО), Иркутской области (19%) и Новосибирской области (15%). На долю Омской области приходится 13% всех открытых вахтовых вакансий в округе.
Наиболее востребованными остаются специалисты рабочих профессий:
разнорабочие — 14% от всех предложений; машинисты — 13%; водители — 11%; сварщики — 9%; монтажники — 7%; электромонтажники — 6%; слесари и сантехники — 4%; повара, пекари, кондитеры — 3%; инженеры ПТО, инженеры-сметчики и технологи — по 2%.
Средняя предлагаемая зарплата вахтовым работникам из Омской области в третьем квартале составила 178 600 рублей, что в 2,6 раза выше средней зарплаты по региону (68 929 рублей).
Темпы роста доходов в этом сегменте замедлились: за год оплата труда выросла на 6%, или примерно на 9 800 рублей.
Самыми высокооплачиваемыми вахтовыми профессиями остаются сварщики (медиана предлагаемой зарплаты — 237 200 рублей), геодезисты (219 800 рублей), операторы станков с ЧПУ (214 000 рублей), геологи (210 400 рублей), водители (207 100 рублей), машинисты (201 200 рублей), начальники смены, мастера участка (200 000 рублей), сервисные инженеры, инженеры-механики (196 800 рублей), инженеры ПНР (195 200 рублей), токари, фрезеровщики, шлифовщики (194 900 рублей), инженеры ПТО, инженеры-сметчики (192 800 рублей).