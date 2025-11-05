Вахтовики в Омской области могут зарабатывать до 230 тысяч рублей в месяц

В Омской области во втором полугодии зафиксирован заметный рост спроса на вахтовых работников. По данным аналитиков, за третий квартал 2025 года в регионе было открыто 7,9 тысячи вакансий вахтового формата, что на 72% больше, чем в первом квартале.