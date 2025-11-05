Самолёт «Ангары» в последний раз выполнил рейс из Бодайбо в Иркутск

Об этом сообщается в Telegram-канале «БодАйбо сити».
С 5 ноября перевозчик полностью прекращает полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта Росавиацией. Решение было принято по результатам проверок после авиапроисшествия с самолетом Ан-24 в Тынде 24 июля 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале ведомства.
Отзыв сертификата означает полное прекращение коммерческой деятельности авиакомпании. Перевозчик более не имеет правовых оснований для осуществления пассажирских и грузовых авиаперевозок.
Напомним АиФ-Иркутск писали, что 24 июля в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Авиалайнер авиакомпании «Ангара» выполнял рейс из Хабаровска в Тынду с промежуточной посадкой в Благовещенске и потерпел крушение при заходе на посадку. На борту самолета находились 42 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа из Иркутской области.