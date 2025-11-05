Самолёт «Ангары» в последний раз выполнил рейс из Бодайбо в Иркутск

Напомним АиФ-Иркутск писали, что 24 июля в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Авиалайнер авиакомпании «Ангара» выполнял рейс из Хабаровска в Тынду с промежуточной посадкой в Благовещенске и потерпел крушение при заходе на посадку. На борту самолета находились 42 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа из Иркутской области.