Россиян предупредили о праве банков на изменение условий кредита

Иногда заемщики потребительских кредитов сталкиваются с тем, что сроки или график платежей в кредитном договоре меняются без их ведома. В результате сумма процентов может вырасти.
В таких случаях важно понимать, когда банк действительно имеет на это право и как защитить свои интересы, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая.
По словам эксперта, коммерческий банк может в одностороннем порядке изменить условия кредитного договора только если это прямо предусмотрено в самом договоре. Поэтому заемщику следует внимательно пересмотреть его условия и убедиться, что подобный пункт там есть. Если его нет, необходимо обратиться в банк с запросом о причинах изменения условий и потребовать разъяснений.
Банк имеет право менять график платежей без согласования с клиентом, если это предусмотрено дополнительным соглашением, пояснила Заболоцкая.
Самой частой причиной изменения сроков платежей становится просрочка по кредиту. Нарушение графика автоматически ведёт к увеличению срока возврата и общей суммы переплаты. Кроме того, изменения возможны, если заемщик потерял право на льготы — например, в рамках государственной программы поддержки. В этом случае банк вправе скорректировать условия кредита.
Отдельная ситуация — рефинансирование или реструктуризация. Когда заемщик обращается за изменением условий, прежний договор теряет силу, а банк предлагает новые параметры кредита, включая срок и процентную ставку. Перед подписанием таких документов необходимо внимательно изучить дополнительное соглашение и задать менеджеру все уточняющие вопросы.
Важно помнить, что перед подписанием договора нужно тщательно читать все его пункты и уточнять любые непонятные моменты. Оспаривание изменений уже после подписания — процедура сложная и редко заканчивается в пользу заемщика, подчеркнула Виктория Заболоцкая.
