Россиян предупредили о праве банков на изменение условий кредита

По словам эксперта, коммерческий банк может в одностороннем порядке изменить условия кредитного договора только если это прямо предусмотрено в самом договоре. Поэтому заемщику следует внимательно пересмотреть его условия и убедиться, что подобный пункт там есть. Если его нет, необходимо обратиться в банк с запросом о причинах изменения условий и потребовать разъяснений.