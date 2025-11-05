Крупнейший фонд Норвегии отказался поддержать выплату $1 трлн Маску

Норвежский государственный фонд благосостояния, крупнейший в мире суверенный инвестор с активами почти $1,9 трлн, отклонил предложение Tesla о новом компенсационном пакете для Илона Маска. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Фонд, управляемый Norges Bank Investment Management — подразделением Центробанка Норвегии, выразил обеспокоенность масштабом предложенной выплаты. Речь идёт о компенсационном пакете на сумму около $1 трлн, который Маск мог бы получить, если рыночная капитализация Tesla достигнет $8,5 трлн — почти в восемь раз выше текущей оценки компании.
Решение фонда стало первым громким сигналом со стороны крупных инвесторов, выступивших против рекордного пакета выплат. Голосование по этому и другим вопросам состоится 6 ноября на ежегодном собрании акционеров Tesla. Помимо пакета Маска, акционеры обсудят переизбрание членов совета директоров и возможные инвестиции компании в стартап xAI, также принадлежащий Маску.
В прошлом году норвежский фонд уже голосовал против аналогичного предложения по вознаграждению главы Tesla, утверждённого в 2018 году, — тот пакет впоследствии был аннулирован судом штата Делавэр. Сейчас компания добивается пересмотра этого решения в Верховном суде.
Между тем председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм в конце октября заявила, что акционеры должны поддержать передачу Маску компенсации, иначе он может покинуть компанию. По её словам, Маск является ключевой фигурой, от которой зависит реализация планов Tesla по созданию полностью автономного автопилота и роботизированной платформы Optimus.
Читайте также: Миллиардер и инноватор объяснил, почему к 2030 году исчезнут смартфоны.