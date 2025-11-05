В торговой компании молокозавода Кургана сменили директора спустя несколько месяцев после назначения

До работы в фирме молокозавода Козлов трудился в аппарате губернатора Курганской области. Экс-чиновник возглавлял отдел государственного протокола. Также он работал в департаменте АПК в должности заведующего сектором развития аквакультуры отдела животноводства и племенной работы. Имеет опыт работы в департаменте экономического развития региона, где некоторое время возглавлял ныне ликвидированное ГУП «Бизнес-инкубатор».