Почему большинство новых ресторанов Челябинска закрываются через год

— Гости все чаще ищут не просто «вкусно или нет», — дополнил Алексей Зырянов. — Им важен контекст: откуда продукт, какая у него история, есть ли в нем связь с местом. Это не только челябинская, но и уральская особенность — людям хочется ощущать аутентичность и принадлежность к региону. А еще — фудпейринг и культура вкуса. Люди начинают разбираться, что с чем сочетается, и это радует. Мы движемся к тому, чтобы Челябинск стал гастрономической точкой на карте Урала. И наша задача — быть частью этого пути.