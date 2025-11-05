Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За MobiUz выстроилась очередь: 10 инвесторов готовы купить сотового оператора

Vaib.uz (Узбекистан. 5 ноября). В Узбекистане продолжается крупная приватизационная сделка — государство продаёт 100% своей доли в уставном капитале сотового оператора Universal Mobile Systems, который работает под брендом MobiUz.

Источник: Vaib.Uz

Торги по продаже оператора стартовали ещё в июне этого года. Сейчас на финишной прямой остались 10 претендентов — это как иностранные, так и местные компании. В числе иностранных — представители США, стран Евросоюза, арабских государств, Ближнего Востока, Закавказья, Восточной и Центральной Азии.

Все участники уже направили в адрес правительства Узбекистана свои предварительные предложения по стоимости MobiUz. Теперь им предстоит до 19 декабря 2025 года провести детальный аудит: ознакомиться с финансовой отчётностью, изучить структуру компании, спрогнозировать перспективы рынка и на этой основе сделать окончательное предложение о покупке.

Для потенциальных покупателей MobiUz выглядит весьма привлекательным активом. По итогам 2024 года чистая выручка компании составила 2 трлн сумов, а общее число абонентов превысило 7,8 млн человек.

Итоги сделки и имя нового владельца крупнейшего мобильного оператора страны должны стать известны уже к концу этого года. Эксперты отмечают, что сделка по MobiUz может стать одной из крупнейших на телекоммуникационном рынке Узбекистана и привлечь в страну дополнительные инвестиции.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше