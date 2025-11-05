За MobiUz выстроилась очередь: 10 инвесторов готовы купить сотового оператора

Торги по продаже оператора стартовали ещё в июне этого года. Сейчас на финишной прямой остались 10 претендентов — это как иностранные, так и местные компании. В числе иностранных — представители США, стран Евросоюза, арабских государств, Ближнего Востока, Закавказья, Восточной и Центральной Азии.
Все участники уже направили в адрес правительства Узбекистана свои предварительные предложения по стоимости MobiUz. Теперь им предстоит до 19 декабря 2025 года провести детальный аудит: ознакомиться с финансовой отчётностью, изучить структуру компании, спрогнозировать перспективы рынка и на этой основе сделать окончательное предложение о покупке.
Для потенциальных покупателей MobiUz выглядит весьма привлекательным активом. По итогам 2024 года чистая выручка компании составила 2 трлн сумов, а общее число абонентов превысило 7,8 млн человек.
Итоги сделки и имя нового владельца крупнейшего мобильного оператора страны должны стать известны уже к концу этого года. Эксперты отмечают, что сделка по MobiUz может стать одной из крупнейших на телекоммуникационном рынке Узбекистана и привлечь в страну дополнительные инвестиции.