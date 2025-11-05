За MobiUz выстроилась очередь: 10 инвесторов готовы купить сотового оператора

Все участники уже направили в адрес правительства Узбекистана свои предварительные предложения по стоимости MobiUz. Теперь им предстоит до 19 декабря 2025 года провести детальный аудит: ознакомиться с финансовой отчётностью, изучить структуру компании, спрогнозировать перспективы рынка и на этой основе сделать окончательное предложение о покупке.