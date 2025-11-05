Разморозка активов россиян в ЕС может стать возможной без согласия США

Источник подтвердил эту информацию и добавил, что процесс уже запущен. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов размещены в Европе, главным образом на счетах бельгийской компании Euroclear.