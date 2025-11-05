Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разморозка активов россиян в ЕС может стать возможной без согласия США

Финансовый источник в Брюсселе сообщил РИА «Новости», что теперь для разблокировки активов российских инвесторов в депозитариях ЕС не требуется разрешение американского OFAC.

Финансовый источник в Брюсселе сообщил РИА «Новости», что теперь для разблокировки активов российских инвесторов в депозитариях ЕС не требуется разрешение американского OFAC. Ранее юридическая фирма Delcredere заявила, что в Европе уже начали снимать ограничения с таких активов без участия американских структур.

Источник подтвердил эту информацию и добавил, что процесс уже запущен. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов размещены в Европе, главным образом на счетах бельгийской компании Euroclear.

В ответ Россия ввела свои ограничения. Активы инвесторов из недружественных стран и доходы по ним теперь переводятся на специальные счета типа «С». Вывод возможен только после решения правительственной комиссии.

Москва неоднократно называла блокировку российских средств в Европе кражей. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах. Сергей Лавров заявлял, что в случае конфискации Россия может удержать средства западных стран, находящиеся на ее территории.

Читайте также: Раскрыто, как Москва ответила на санкции США и почему это удивило мир.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше