«Аэропилот» приземляется в Сестрорецке

Партнер по развитию и инвестициям экосистемы Becar Asset Management Ольга Шарыгина сомневается, что на этом участке возможно создание объекта light industrial. Однако эксперт утверждает, что для вертолетного хранения, при наличии спроса и правильного позиционирования по отношению к конкурентам, это прекрасно подходящая локация. Госпожа Шарыгина оценивает инвестиции в проект в размере 2−3 млрд рублей, в зависимости от типа ангара и условий содержания («теплый» или «холодный», доля административных помещений и количество мест на улице). Из преимуществ объекта эксперт выделяет близость к КАД и «золотое» курортное направление. Тарифы также зависят от типа хранения и самих вертолетов. Уличное хранение, по ее оценкам, может составлять 50−100 тыс. руб./мес., ангарное — 150−400 тыс. руб./мес. Сроки окупаемости эксперт оценивает в 7−15 лет, в зависимости от перечисленных выше условий.