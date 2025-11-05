Россиянам раскрыли актуальный размер средней пенсии по стране

Профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что в 2026 году страховая пенсия может достичь 27 788,8 рубля. Она отметила, что повышение коснется и социальных пенсий по старости, однако коэффициент индексации пока не уточняется.