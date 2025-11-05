Власти Новосибирска закроют 208 торговых точек с неправильным видом

В Новосибирске утверждена изменённая схема размещения нестационарных торговых объектов, согласно которой количество торговых точек сократится на 208 единиц — с 2693 в 2023 году до 2485 объектов. Согласно информации мэрии города, среди утверждённых объектов 539 признаны перспективными, 296 являются мобильными, 1212 размещены на муниципальной территории по договорам аренды земельных участков и 438 — по договорам на размещение.