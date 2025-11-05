Ричмонд
Власти Новосибирска закроют 208 торговых точек с неправильным видом

Изменённая схема размещения НТО предусматривает 2485 торговых точек вместо прежних 2693.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске утверждена изменённая схема размещения нестационарных торговых объектов, согласно которой количество торговых точек сократится на 208 единиц — с 2693 в 2023 году до 2485 объектов. Согласно информации мэрии города, среди утверждённых объектов 539 признаны перспективными, 296 являются мобильными, 1212 размещены на муниципальной территории по договорам аренды земельных участков и 438 — по договорам на размещение.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов пояснил: «В 2026 году будем удалять объекты, внешний вид которых не приведён в соответствие требованиям мэрии. 31 декабря 2025 года завершается период, отведённый на приведение нестационарных торговых объектов к единому внешнему облику».

Работа по сокращению количества нестационарных торговых объектов будет продолжена в следующем году после истечения срока, отведённого предпринимателям для приведения внешнего вида торговых точек в соответствие с едиными требованиями городской администрации.