В Ростовской области заработали три новые овцефермы мощностью 36 тысяч голов

О готовности площадок к эксплуатации сообщила региональная служба Стройнадзора.
По информации ведомства, производственная мощность предприятия составляет 36 тыс. голов в год. Единовременно на объектах содержится 12,6 тыс. ягнят.
«Комплексы впервые прошли экспертизу весной 2023 года. Тогда компания реализовывала на Дону несколько овцеводческих проектов, выращивая 26 тыс. голов мелкого рогатого скота. Планировалось, что к 2024 году у предприятия будет 54 тыс. голов маточного стада и до 96 тыс. молодняка на откорме. Общий объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд руб.», — пояснили в сообщении.
Проект предполагал создание овцеводческих площадок в Милютинском, Морозовском и Белокалитвинском районах. Документацию по трем белокалитвинским фермам повторно согласовывали со строительной экспертизой в 2024 году. 29 августа 2025 года частная экспертная компания в третий раз выдала положительное заключение по этим объектам.
