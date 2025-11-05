Во Владивостоке асфальтируют дорогу, ведущую к детскому центру «Маяк»

Работы выполняет подрядная организация под контролем специалистов управления дорог администрации Владивостока.
«Все работы проходят под постоянным контролем. На дороге к центру “Маяк” сейчас компания-подрядчик продолжает устройство основания, монтаж водопропускных труб и укладку асфальта. Здесь в этом году появится 3,5 км новой дороги, которая свяжет образовательный центр с трассой Владивосток — Артём», — комментируют специалисты управления дорог администрации Владивостока.
Сначала рабочие подготовили участки для укладки асфальта, и в эти дни приступили к укладке второго, верхнего слоя асфальта. Далее начнётся этап нанесения разметки и установке дорожных знаков.
Специалисты администрации Владивостока напоминают, что включить данную дорогу в перечень объектов ремонта на 2025 год получилось благодаря финансированию из бюджета Приморского края. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Кожемяко.
Всего в нынешнем году в столице региона появится порядка 10 километров новых асфальтированных дорог. Работы в настоящее время идут на Зелёном Углу, Русском острове, подъезде к кёрлинг-центру, на Тюменской, Адмирала Горшкова, Жигура, Стрелочной, Анны Щетининой и других. Локальный ремонт дорог идет на площади около 120 тысяч квадратных метров.