Во Владивостоке асфальтируют дорогу, ведущую к детскому центру «Маяк»

Всего в нынешнем году в столице региона появится порядка 10 километров новых асфальтированных дорог. Работы в настоящее время идут на Зелёном Углу, Русском острове, подъезде к кёрлинг-центру, на Тюменской, Адмирала Горшкова, Жигура, Стрелочной, Анны Щетининой и других. Локальный ремонт дорог идет на площади около 120 тысяч квадратных метров.