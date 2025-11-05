Раскрыт максимальный размер больничных: сколько можно получить за день нетрудоспособности

Парламентарий уточнил, что точная сумма составляет 5673 рубля в день. Он объяснил, что эта величина рассчитывается на основе предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих календарных года. Так, за 2023 год база составляла около 1,9 миллиона рублей, а за 2024 год — примерно 2,2 миллиона рублей. Сумма этих значений делится на 730 календарных дней, что и дает итоговую цифру.