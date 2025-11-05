Раскрыт максимальный размер больничных: сколько можно получить за день нетрудоспособности

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности достигает примерно 5700 рублей в день. Соответствующую информацию озвучил депутат Государственной Думы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что точная сумма составляет 5673 рубля в день. Он объяснил, что эта величина рассчитывается на основе предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих календарных года. Так, за 2023 год база составляла около 1,9 миллиона рублей, а за 2024 год — примерно 2,2 миллиона рублей. Сумма этих значений делится на 730 календарных дней, что и дает итоговую цифру.
Говырин подчеркнул, что фактический размер выплаты напрямую зависит от страхового стажа работника. При стаже свыше восьми лет выплачивается полная сумма среднего заработка. При стаже от пяти до восьми лет компенсация составит 80%, а при стаже от шести месяцев до пяти лет — 60%.
Депутат добавил, что для сотрудников, работающих менее полугода, расчет ведется исходя из федерального МРОТ. С начала 2025 года он установлен на уровне 22 440 рублей. При этом пособие не может быть ниже 723,87 рубля в день, даже если рассчитанный средний заработок оказался меньше.
Парламентарий также разъяснил порядок финансирования. Выплаты за первые три дня болезни производит работодатель, а начиная с четвертого дня компенсацию осуществляет Социальный фонд России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что с нового 2026 года самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Для этого с 1 января им дадут возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно платить ежемесячные взносы.