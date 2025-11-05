Ричмонд
Советский проспект в Рыбацком отремонтируют и расширят за 2,6 млрд рублей

Подрядчика для реконструкции Советского проспекта в Рыбацком за 2,6 млрд рублей ищет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Источник: Коммерсантъ

Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок 1 ноября.

Потенциальному победителю предстоит реконструировать участок протяженностью почти 1 км. Там необходимо обновить освещение, ливневую канализацию, переустроить инженерные сети, обустроить примыкания к уже существующей дороге, расширить проспект до четырех полос.

Работы коснутся и моста через реку Славянка. Окончить работы нужно к 30 июня 2027 года. Финансировать работы будут из адресной инвестиционной программы Смольного. Власти города были вынуждены заняться магистралью, так как местные жители жалуются на очень серьезные пробки.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что на строительство новых станций метро в Петербурге планируют потратить 217 млрд руб. в период с 2026 по 2028 год.