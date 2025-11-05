Советский проспект в Рыбацком отремонтируют и расширят за 2,6 млрд рублей

Работы коснутся и моста через реку Славянка. Окончить работы нужно к 30 июня 2027 года. Финансировать работы будут из адресной инвестиционной программы Смольного. Власти города были вынуждены заняться магистралью, так как местные жители жалуются на очень серьезные пробки.